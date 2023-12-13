Що змінить новий уряд Польщі у відносинах із Україною та ЄС

Вісім років правління у Польщі партії "Право і справедливість" (ПіС) добігли кінця.

Новий уряд сформувала коаліція з ліберальної "Громадянської платформи", правих Польської селянської партії та партії "Польща-2050", а також "Нових лівих". А новим прем'єром Польщі став Дональд Туск, який обіцяє докорінні зміни у країні.

Про те, на які зміни може розраховувати Україна редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поговорив з політоглядачем видання Dziennik Gazeta Prawna Міхалом Потоцьким.

Як завжди, відео цієї дискусії можна подивитися на YouTube-каналі "ЄвроПравди". А ключові тези цієї розмови – у матеріалі Підтримка України, але без поступок: якою стане Польща за прем'єрства Дональда Туска.

Здивувало те, що у новому уряді Дональда Туска виявилося чимало старих політиків – тих, хто був на посадах до 2015 року (до приходу до влади ПіС).

І це дещо дивує, адже саме через них "Громадянська платформа" й програла вибори у 2015-му. Попри це вони повертаються до влади.

Можна сподіватися, що новий уряд спробує вирішити проблеми, які накопичилися за останні місяці у відносинах з Україною.

Але не варто чекати швидких рішень, особливо у питанні зернової кризи. Особливо через те, що якраз за Міністерство аграрної політики відповідатиме політик Польської селянської партії (ПСП), для яких аграрна політика – ключова тема.

При цьому і за вирішення питання блокади кордону відповідатиме також політик Польської селянської партії. Тут більше підстав очікувати прогресу, але все одно це може бути досягнуто лише після досить непростих розмов.

Проте, з другого боку, я думаю, що в нової влади не буде розчарування Україною, яке зараз існує серед багатьох політиків ПіС.

А відповідно, вони зможуть більш спокійно та критично підійти до вирішення цих проблем та шукати таке рішення, яке було б вигідне і Польщі, і Україні.

Так само я не вірив би у прорив і у питаннях політики пам’яті.

Один із пріоритетів нової влади – вирішити проблеми з фінансуванням з європейських фондів, яке наразі заблоковано через проблеми з верховенством права.

Дональд Туск має дуже добрі відносини в Німеччині, він має дуже добрі відносини в Єврокомісії. Йому буде легше домовитися про розблокування коштів, аніж будь-якому іншому польському політику.

Саміт у Брюсселі 14-15 грудня, який буде дуже важливий для європейського майбутнього України, може стати вирішальним і для Польщі. Адже Туск поїде туди як новий прем’єр і почне переговори про розблокування коштів.

І звичайно, перемога Туска остаточно покладе край альянсу Польщі з орбанівською Угорщиною.

Цей альянс фактично розпався після початку повномасштабного вторгнення. Хоча тут є виняток – у питанні антибрюссельської політики Орбан досі міг покластися на підтримку Варшави. Тепер усе буде інакше.

Яку політику буде проводити стосовно України "Право і справедливість", перебуваючи в опозиції?

Не думаю, що ця політика стане відверто антиукраїнською, проте можна припустити, що там нагадають про себе ті політики та ті групи, які завжди були скептичними щодо України. Такі політики зможуть озвучувати певні антиукраїнські гасла, щоб таким чином відрізнятися від уряду.

А ще нова влада майже напевно доведе до кінця ті справи, де буде просто довести порушення закону політиками від ПіС.

Докладніше – у матеріалі Підтримка України, але без поступок: якою стане Польща за прем'єрства Дональда Туска.