У Туска говорят, что предшественники не оставили денег на зарплаты работникам его офиса

Глава канцелярии нового премьера Польши Дональда Туска Ян Грабец на первой пресс-конференции в пятницу заявил, что в госказне не хватает трех миллионов злотых на выплаты работникам канцелярии из-за действий предшественников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Как утверждает Грабец, деньги пошли на выходное пособие министрам двухнедельного правительства Матеуша Моравецкого и выплаты за неиспользованные отпуска, хотя в бюджете не предусмотрено "наем предшественниками сотни людей на предвыборную кампанию".

"Существует правило, что работники, которых отзывают или увольняют по собственному желанию, имеют период предупреждения, используют отпуск, на который они имеют право, и который не был использован. Здесь таких шагов не было сделано", – пояснил он.

"Работники были уволены, или произошло увольнение по собственному желанию, и им был начислен эквивалент начисленного отпуска. Это составляет более полумиллиона злотых. С другой стороны, совокупные выходные пособия некоторых министров составили более 200 тысяч злотых, я говорю об отдельных случаях", – отметил Грабец.

Глава канцелярии Туска сообщил, что уже обратился к министру финансов с просьбой перераспределить средства для выплат зарплат.

"Мы будем расследовать, кто конкретно несет ответственность за этот факт. Есть также признаки уголовного правонарушения. Если таковы будут выводы комиссии, которая проводила внутренний аудит, ... мы обратимся с соответствующими ходатайствами в прокуратуру", – заявил он.

Бывший представитель правительства премьер-министра Моравецкого Петр Мюллер в ответ на это заявил, что выплата зарплаты госслужащим в предыдущем правительстве состоялась в соответствии с трудовым законодательством.

"И поэтому, например, насколько я помню, когда Дональд Туск покинул пост премьер-министра, ему выплатили компенсацию за около 100 дней неиспользованного отпуска. Такие правила", – напомнил Мюллер.

Напомним, правительство Туска в среду приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу.

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