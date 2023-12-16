У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС

Постійний представник Литви при Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс натякнув, що Угорщині з огляду на її позицію щодо результатів засідання Європейської ради цього тижня варто вийти зі складу ЄС.

Про це Пранцкевічюс написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Не називаючи прямо Угорщину, литовський дипломат вказав на "одного" з лідерів, який не погодився зі схваленням 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні та "вихваляється у Twitter своїми досягненнями".

"Дуже хочу побажати цій державі-члену ніколи не зазнати війни, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших й ніколи не опинятись у ситуації, коли союзники накладають вето на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби", – додав Пранцкевічюс.

На його думку, якщо ця держава-член не готова розділити солідарність та взаємну довіру Європейського Союзу, "є лише одне правильне рішення: вийти з нього".

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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