Стефанішина: В ЄС були готові забрати в Угорщини вето, якби вона не поступилась щодо України

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що 26 держав-членів ЄС розглядали можливість позбавити Угорщину права вето, якби вона заблокувала рішення про початок переговорів із Україною.

Про це вона сказала в етері телемарафону у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина сказала, що лідери Євросоюзу мали "велику кількість опцій і варіантів", які мали дозволити досягнути консенсусу з питань, що винесли на саміт – від фінансових до компромісів стосовно держав Західних Балкан.

"І ми чітко усвідомлювали: якщо цей компроміс не буде знайдений, це буде означати, що в прем'єр-міністра Орбана інша мотивація, ніж те, що він заявляє публічно. Але рішення ухвалене", – додала віцепрем'єрка.

"Я хочу сказати: навіть якби була більш критична ситуація, ніж вона складалась учора, 26 держав-членів ЄС були готові позбавити Угорщину права голосувати. Це офіційна процедура, до неї не вдавались жодного разу, але вона все ж таки є. Я думаю, що це також стало аргументом", – заявила вона.

На думку Стефанішиної, Орбан після саміту не залишився незадоволений.

"Прем'єр-міністр достатньо добре себе почуває, тому що своїх цілей він досяг. Угорщина отримала розблокування 10 мільярдів євро, прем'єра слухали, довкола нього кружляли, з ним зустрічались", – пояснила вона.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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