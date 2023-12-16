Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту

Двоє посадовців Міністерства фінансів США наступного тижня вирушать до Європи, щоб обговорити з тамтешніми урядовцями й представниками приватного бізнесу дотримання "стелі цін" на російську нафту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помічниця міністра фінансів США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг та помічник міністра з питань економічної політики Ерік Ван Ностранд відвідають Брюссель 18 грудня і Лондон 19-20 грудня.

"Вони обговорюватимуть весь спектр варіантів політики, пов'язаних із обмеженням цін, зокрема нещодавні кроки, зроблені як США, так і ЄС та іншими членами коаліції", – повідомило Reuters джерело, знайоме з поїздкою.

Поїздка відбудеться після того, як країни Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії, включно з посиленням вимог до компаній для дотримання граничної ціни на російську нафту.

У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Починаючи з жовтня, Міністерство фінансів США почало активно карати компанії, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за "стелю цін".