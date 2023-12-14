Держави-члени ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз у четвер, 14 грудня, погодив 12-й пакет санкцій проти Росії.

Цю інформацію офіційно підтвердили лідери ЄС у висновках, оприлюднених після першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі.

У цьому документі Європейська рада (саміт ЄС) повідомив про схвалення санкційного рішення: "Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакету санкцій". Як відомо, юридичне схвалення відбувається на рівні іншого органу, Ради міністрів ЄС, але та може ухвалювати або попередньо погоджувати рішення на полях саміту

Агентство Reuters з посиланням на європейських дипломатів розповіло про деталі ухвалення рішення. За словами співрозмовників агентства, текст санкційного був узгоджений на початку цього тижня, Австрія не давала свого остаточного схвалення до пізнього вечора четверга. Невдоволення Австрії викликав той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Інформацію про узгодження нового санкційного пакета також підтвердив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. Утім, за його словами, цей пакет буде формально ухвалений лише найближчими днями. Джозвяк зазначає, що в ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.

У вівторок повідомлялося, що посли ЄС не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії через позицію Австрії щодо банку Raiffeisen.

Наразі Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.