Чиновники США обсудят в Европе соблюдение "потолка цен" на российскую нефть

Двое чиновников Министерства финансов США на следующей неделе отправятся в Европу, чтобы обсудить с тамошними чиновниками и представителями частного бизнеса соблюдение "потолка цен" на российскую нефть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помощница министра финансов США по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг и помощник министра по вопросам экономической политики Эрик Ван Ностранд посетят Брюссель 18 декабря и Лондон 19-20 декабря.

"Они будут обсуждать весь спектр вариантов политики, связанных с ограничением цен, в том числе недавние шаги, предпринятые как США, так и ЕС и другими членами коалиции", – сообщил Reuters источник, знакомый с поездкой.

Поездка состоится после того, как страны Европейского Союза согласовали 12-й пакет санкций против России, включая ужесточение требований к компаниям для соблюдения предельной цены на российскую нефть.

В декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из РФ по выше "потолка" цене.

Ограничение заставило Россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в "теневые флоты" из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

Начиная с октября, Министерство финансов США начало активно наказывать компании, которые перевозили российскую нефть по цене выше "потолка цен".