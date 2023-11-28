ЗМІ: Перевезення нафти з РФ грецькими танкерами впало на чверть після тиску США

Власники нафтових танкерів у найпотужнішій у світі державі-судновласнику Греції зменшили кількість російської нафти, яку вони перевозять.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані відстеження суден, які зібрало агентство Bloomberg.

Згідно з даними, кількість грецьких танкерів, що прямують до Росії, цього місяця скоротиться на чверть порівняно з попереднім і на 60% порівняно з червнем.

Вони свідчать, що грецькі танкери в листопаді перевезуть лише 15 вантажів російської нафти марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів. У жовтні судна перевезли 20 вантажів.

Дані про відвантаження в листопаді включають вантажі, які вже відвантажені, а також усі судна, які планують завантажити російську нафту до кінця місяця.

Якщо поточні темпи експорту збережуться, а вже заплановані поставки відбудуться за графіком, поставки російської нафти можуть скоротитися приблизно на 150 тисяч барелів на добу цього місяця.

Судна, що належать Греції, як і раніше, перевозять близько п'ятої частини всіх вантажів російської нафти марки Urals і близько кожного сьомого вантажу російської нафти, включаючи ті, що відвантажуються з терміналів на тихоокеанському та арктичному узбережжі країни, показують дані відстеження суден.

Раніше повідомляли, що ири великі грецькі судноплавні компанії протягом останніх тижнів припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій США, накладених на окремих перевізників нафти з РФ.

У жовтні США запровадили перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за встановлений західними державами ліміт у 60 доларів за барель. Пізніше під санкції потрапили ще три кораблі.

Такий розвиток подій є ударом для Росії, пише Reuters, оскільки звужує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту споживачам в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці.

Як відомо, у проєкті нового пакета санкцій ЄС міститься заборона продажу танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до Росії, щоб запобігти спробам Москви обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою "тіньового флоту".