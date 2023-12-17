Молдова проводит военные учения вблизи Приднестровья

В Молдове организовали военные учения неподалеку от границы оккупированного россиянами Приднестровья и всего в 22 километрах от украинской границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Министерство обороны страны.

Как говорится в сообщении ведомства, с 17 по 22 декабря военные 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака.

"В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", – отмечают в Минобороны.

Обучение военных будет проводиться в соответствии с Планом подготовки национальной армии на 2023 год, указывает ведомство.

Ранее парламент Молдовы в пятницу проголосовал за проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности Молдовы – первой с 2011 года.

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, как сообщалось, выросли почти на 70%, причем средства были направлены на покупку системы противовоздушной обороны.

На этой неделе Евросоюз передал для Национальной армии Молдовы медицинское и защитное оборудование, миноискатели, вездеходы, беспилотники и генераторы.