В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію

Прем’єрка Франції Елізабет Борн проведе зустріч з представниками правих "Республіканців", щоб спробувати знайти компроміс щодо вкрай важливого для президента закону про імміграцію, який несподівано не вийшло винести на розгляд у парламенті.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У другій половині дня у неділю Елізабет Борн зустрінеться з представниками "Республіканців", щоб обговорити компромісну редакцію тексту.

Після того, як минулого тижня депутати відмовилися виносити на розгляд проєкт закону про імміграцію, уряд попросив створити у парламенті змішану комісію у складі семи депутатів з Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) і семи сенаторів, щоб напрацювати компроміс. Якщо домовитися вдасться, цей проєкт у підсумку винесуть на голосування.

Базою для роботи стане сенатська версія законопроєкту, навіть жорсткіша, ніж та, яку підготував міністр внутрішніх справ і яку відкинули. Праві партії мають у змішаній комісії більший вплив.

"Ліве крило" партії Макрона стурбоване, що результат роботи комісії може виявитися таким, що не задовольнить більшість.

Детальніше про ситуацію читайте у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію



