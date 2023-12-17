В правительстве Франции начинают искать компромисс с правыми по закону об иммиграции

Премьер Франции Элизабет Борн проведет встречу с представителями правых "Республиканцев", чтобы попытаться найти компромисс по крайне важному для президента закону об иммиграции, который неожиданно не получилось вынести на рассмотрение в парламенте.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня в воскресенье Элизабет Борн встретится с представителями "Республиканцев", чтобы обсудить компромиссную редакцию текста.

После того, как на прошлой неделе депутаты отказались выносить на рассмотрение проект закона об иммиграции, правительство попросило создать в парламенте смешанную комиссию в составе семи депутатов из Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) и семи сенаторов, чтобы наработать компромисс. Если договориться удастся, этот проект в итоге вынесут на голосование.

Базой для работы станет сенатская версия законопроекта, даже более жесткая, чем та, которую подготовил министр внутренних дел и которую отвергли. Правые партии имеют в смешанной комиссии большее влияние.

"Левое крыло" партии Макрона обеспокоено, что результат работы комиссии может оказаться таким, что не удовлетворит большинство.

Подробнее о ситуации читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции