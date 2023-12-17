Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна 17 грудня перебуває з черговим візитом в Ізраїлі, де зустрічається з ізраїльським посадовцями та представниками Палестинської адміністрації.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

Катрін Колонна розповіла, що головні її цілі у рамках візиту – наголосити, що Ізраїль має право захищатися, але з повагою до норм міжнародного гуманітарного права, а також спробувати запобігти подальшій ескалації у регіоні.

Arrivée en #Israel pour :

- rappeler le droit d'Israël à se défendre, dans le strict respect du droit humanitaire et en protégeant les populations civiles,

- contribuer à éviter l'embrasement régional. December 17, 2023

Вона наголосила на необхідності встановлення нового гуманітарного перемир’я у секторі Гази.

На зустрічі з ізраїльським візаві Колонна підкреслила, що у секторі загинуло "надто багато цивільних", та нагадала, що перше тимчасове перемир’я дозволило звільнити близько сотні заручників, збільшити гуманітарну допомогу населенню Гази та евакуювати поранених.

Вона нагадала також, що серед осіб, які ймовірно у заручниках в секторі Гази, є троє громадян Франції.

Крім того, під час візиту міністерка підніме питання нападів на палестинців радикальних ізраїльських поселенців на Західному березі і закликатиме Ізраїль ефективніше вирішувати проблему.

"Ми говоримо про це з ізраїльськими колегами і кажемо, що це неприйнятно і саме по собі як явище, і тим більш неприйнятно у демократичній державі", – прокоментувала вона перед візитом.

Минулого тижня Франція пообіцяла санкції щодо ізраїльських поселенців на Західному березі, причетних до таких випадків.

Раніше Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі внаслідок обстрілу ізраїльської армії.

Перед тим стало відомо про загибель у секторі заручника-громадянина Франції, якого бойовики ХАМАС захопили на території музичного фестивалю.