Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі внаслідок обстрілу Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що внаслідок поранень, отриманих під час ізраїльського обстрілу на півдні сектору Гази в Рафаху, загинув його співробітник.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі відомства.

Згідно з повідомленням, дипломат сховався в будинку одного зі своїх колег з Генерального консульства Франції, разом з двома іншими колегами та багатьма членами їхніх сімей.

У пресрелізі йдеться, що у середу, 13 грудня, ввечері цей будинок потрапив під ізраїльський обстріл, внаслідок якого представник МЗС Франції був серйозно поранений, і загинуло близько десяти осіб.

"Франція засуджує бомбардування житлового будинку, яке призвело до загибелі багатьох інших цивільних осіб. Ми вимагаємо від ізраїльської влади якнайшвидше пролити світло на обставини цього обстрілу", – заявили в МЗС.

Раніше ізраїльські військові знайшли на території сектора Гази тіло 28-річного заручника-громадянина Франції, якого бойовики ХАМАС захопили на музичному фестивалі 7 жовтня.

Повідомляли, що радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у четвер порадив Ізраїлю припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції против терористичного угруповання ХАМАС.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.