Глава МИД Франции снова приехала в Израиль

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 17 декабря находится с очередным визитом в Израиле, где встречается с израильским чиновниками и представителями Палестинской администрации.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Катрин Колонна рассказала, что главные ее цели в рамках визита – подчеркнуть, что Израиль имеет право защищаться, но с уважением к нормам международного гуманитарного права, а также попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

Arrivée en #Israel pour :

- rappeler le droit d'Israël à se défendre, dans le strict respect du droit humanitaire et en protégeant les populations civiles,

- contribuer à éviter l'embrasement régional. December 17, 2023

Она подчеркнула необходимость установления нового гуманитарного перемирия в секторе Газа.

На встрече с израильским визави Колонна подчеркнула, что в секторе погибло "слишком много гражданских", и напомнила, что первое временное перемирие позволило освободить около сотни заложников, увеличить гуманитарную помощь населению Газы и эвакуировать раненых.

Она напомнила также, что среди лиц, которые предположительно в заложниках в секторе Газа, – трое граждан Франции.

Кроме того, во время визита министр поднимет вопрос нападений на палестинцев радикальных израильских поселенцев на Западном берегу и будет призывать Израиль эффективнее решать проблему.

"Мы говорим об этом с израильскими коллегами и говорим, что это неприемлемо и само по себе как явление, и тем более неприемлемо в демократическом государстве", – прокомментировала она перед визитом.

На прошлой неделе Франция пообещала санкции в отношении израильских поселенцев на Западном берегу, причастных к таким случаям.

Ранее Франция сообщила о гибели своего дипломата в Газе в результате обстрела израильской армии.

Перед тем стало известно о гибели в секторе заложника-гражданина Франции, которого боевики ХАМАС захватили на территории музыкального фестиваля.