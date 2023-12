У секторі Гази знайшли загиблим заручника з Ізраїлю, громадянина Франції

Ізраїльські військові знайшли на території сектору Гази тіло 28-річного заручника-громадянина Франції, якого бойовики ХАМАС захопили на території музичного фестивалю 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в офіційному Twitter (X) Армії оборони Ізраїлю, а також глава МЗС Франції Катрін Колонна.

Тіло 28-річного Еліа Толедано знайшли ізраїльські сили спецоперацій, які ведуть бойові дії у секторі Гази.

