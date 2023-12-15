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У секторі Гази знайшли загиблим заручника з Ізраїлю, громадянина Франції

П'ятниця, 15 грудня 2023, 09:42

Ізраїльські військові знайшли на території сектору Гази тіло 28-річного заручника-громадянина Франції, якого бойовики ХАМАС захопили на території музичного фестивалю 7 жовтня. 

Як пише "Європейська правда", про це заявили в офіційному Twitter (X) Армії оборони Ізраїлю, а також глава МЗС Франції Катрін Колонна. 

Тіло 28-річного Еліа Толедано знайшли ізраїльські сили спецоперацій, які ведуть бойові дії у секторі Гази. 

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що чоловік мав громадянство Франції.

"Поділяємо біль його родини і близьких", – додала вона. 

Французькі ЗМІ повідомляють, що у заручниках ХАМАС – ще троє осіб з громадянством Франції. 

Нагадаємо, США очікують, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі може завершитися до січня.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно не погодився з ним.

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