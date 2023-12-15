У секторі Гази знайшли загиблим заручника з Ізраїлю, громадянина Франції

Ізраїльські військові знайшли на території сектору Гази тіло 28-річного заручника-громадянина Франції, якого бойовики ХАМАС захопили на території музичного фестивалю 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в офіційному Twitter (X) Армії оборони Ізраїлю, а також глава МЗС Франції Катрін Колонна.

Тіло 28-річного Еліа Толедано знайшли ізраїльські сили спецоперацій, які ведуть бойові дії у секторі Гази.

The body of 28-year-old Elia Toledano who was taken hostage by Hamas terrorists on October 7, has been recovered by our Special Forces in an operation in Gaza and brought back to Israel.



The IDF sends the family its heartfelt condolences.



Our national mission is to locate the… December 15, 2023

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що чоловік мав громадянство Франції.

Immense peine à l'annonce par les forces armées israéliennes du décès de notre compatriote Elia Toledano, otage du Hamas et dont la dépouille a été retrouvée à Gaza.

Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches.



La libération de tous les otages est notre priorité. — Catherine Colonna (@MinColonna) December 15, 2023

"Поділяємо біль його родини і близьких", – додала вона.

Французькі ЗМІ повідомляють, що у заручниках ХАМАС – ще троє осіб з громадянством Франції.

Нагадаємо, США очікують, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі може завершитися до січня.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно не погодився з ним.