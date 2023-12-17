Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході

У Німеччині за період після 7 жовтня зареєстрували близько 4300 злочинів, так чи інакше пов’язаних з війною між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такі цифри назвав міністр юстиції Марко Бушманн.

Німецькі органи влади за період після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня зареєстрували близько 4300 злочинів, вмотивованих війною на Близькому Сході, серед яких майже 500 насильницьких інцидентів.

Міністр наголосив, що за будь-які такі порушення має бути належна відповідальність згідно з законодавством.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок і британський міністр закордонних справ Девід Кемерон спільно розповіли про своє бачення майбутнього сектору Гази та розв’язки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Міністерка закордонних справ Франції у неділю перебуває з візитом в Ізраїлі.