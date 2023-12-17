Германия с октября зарегистрировала более 4000 преступлений, связанных с войной на Ближнем Востоке

В Германии за период после 7 октября зарегистрировали около 4300 преступлений, так или иначе связанных с войной между Израилем и группировкой ХАМАС.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такие цифры назвал министр юстиции Марко Бушманн.

Немецкие органы власти за период после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября зарегистрировали около 4300 преступлений, мотивированных войной на Ближнем Востоке, среди которых почти 500 насильственных инцидентов.

Министр подчеркнул, что за любые такие нарушения должна быть надлежащая ответственность согласно законодательству.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок и британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон совместно рассказали о своем видении будущего сектора Газа и развязки в израильско-палестинском конфликте.

Министр иностранных дел Франции в воскресенье находится с визитом в Израиле.