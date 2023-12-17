Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє сектору Гази і рішення з "двома державами"

Очільники МЗС Британії та Німеччини поділилися своїм баченням розв’язки у війні між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС і рішення з "двома державами".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у їхній спільній колонці у The Sunday Times, опублікованій цими вихідними.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон і його німецька колега Анналена Бербок наполягають, що усі сторони мають рухатися у напрямку рішення з "двома державами" – Ізраїлем та Палестиною – коли гаряча фаза війни завершиться.

"Нашою ціллю не може бути просто припинити війну зараз. Це має бути мир на дні. роки, покоління", – зауважили міністри.

Кемерон і Бербок підкреслили, що Ізраїль має дотримуватися міжнародного гуманітарного права, а його дії проти ХАМАС призвели до загибелі "завеликої кількості цивільних".

Міністри закликали робити більше для уникнення жертв серед цивільного населення та постачання гуманітарної допомоги у сектор Гази

Водночас вони пояснили, що не вважають правильними заклики до негайного загального перемир’я, тому що це означало би проігнорувати факт, з чого почалася війна – з терористичного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, після чого Ізраїль почав операцію у відповідь.

Вони наголошують, що якщо просто натиснути на Тель-Авів і припинити бойові дії, залишається питання, чи після цього ХАМАС припинить обстріли Ізраїлю, чи звільнять заручників, чи зміниться його ідейна позиція.

Міністри додають, що вже варто думати про більш далеку перспективу і про те, як забезпечити тривалий мир у регіоні. За їхніми словами, і до подій 7 жовтня ХАМАС важко було уявити "справжнім партнером" для таких перемовин про мирне співіснування, а після того "не може бути ніяких ілюзій".

"Якщо залишити ХАМАС при владі у Газі, це була би постійна перешкода на шляху до рішення з "двома державами", – зазначають вони.

"Ми не можемо очікувати, що ізраїльтяни захочуть жити поруч з тими, хто хоче повторити жахіття, скоєні ХАМАС. І не можемо очікувати, що палестинці захочуть жити серед тих, хто є для них загрозою і вистежує їх біля домівок, шкіл, лікарень… Рішення з "двома державами" потребує, щоб обидві сторони почувалися у безпеці поруч одне з одним. Екстремістські поселенці на Західному березі намагаються підривати такі зусилля, силою виганяючи палестинців з домівок. Ми рішуче засуджуємо такі акти нетерпимості", – наголошують Кемерон і Бербок.

"Палестинці потребують команди лідерів, які можуть забезпечити їм і безпеку, і якісне управління, на яке вони заслуговують. Ми маємо гарантувати, що те насильство, яке ми зараз бачимо, більше ніколи не повториться. Це єдиний шлях до сталого миру", – наголошують Кемерон і Бербок.

На їхню думку, важливу роль у процесі мають відіграти арабські держави регіону, тому що вони мають політичні важелі впливу.

Нагадаємо, чотири держави ЄС запропонували скликати міжнародну мирну конференцію з метою реалізації рішення про дві держави – Ізраїлю та Палестини.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс раніше також висловила думку, що ХАМАС не має залишитися при владі у секторі Гази, тому що це не дозволить забезпечити сталий мир у регіоні.