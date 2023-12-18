Туску довелось скасувати візит до лідерів країн Балтії

У неділю новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск мав зустрітися в Таллінні з очільницями урядів Литви, Латвії та Естонії, але через виявлення у естонської прем'єр-міністерки Каї Каллас COVID-19 зустріч була скасована.

Про скасування зустрічі і хворобу глава уряду Естонії повідомила у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Темою переговорів Туска з прем’єр-міністреркою Литви Інгрідою Шимоніте, прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею та прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас мали стати "безпека, ситуація в Україні та поточні питання порядку денного ЄС", повідомляли в офісі польського прем’єра.

Однак зустріч Туска та лідерок країн Балтії, а також тристороння зустріч глав урядів країн Балтії, запланована на неділю в Естонії, були скасовані після того, як у Каллас виявився позитивний тест на коронавірус.

Це мала бути чергова закордонна поїздка нового глави польського уряду – раніше Дональд Туск перебував у Брюсселі, де брав участь у саміті Європейської ради.

Як відомо, 13 грудня уряд Дональда Туска склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу.

Майже одразу після того Туск вилетів до Брюсселя для участі у саміті ЄС.

Напередодні саміту ЄС у Туска відбулась перша телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

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