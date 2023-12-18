Туску пришлось отменить визит к лидерам стран Балтии

В воскресенье новый премьер-министр Польши Дональд Туск должен был встретиться в Таллинне с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, но из-за обнаружения у эстонского премьер-министра Каи Каллас COVID-19 встреча была отменена.

Об отмене встречи и болезни глава правительства Эстонии сообщила в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Темой переговоров Туска с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, премьер-министром Латвии Эвикой Силиней и премьер-министром Эстонии Каей Каллас должны были стать "безопасность, ситуация в Украине и текущие вопросы повестки дня ЕС", сообщали в офисе польского премьера.

Однако встреча Туска и лидеров стран Балтии, а также трехсторонняя встреча глав правительств стран Балтии, запланированная на воскресенье в Эстонии, были отменены после того, как у Каллас оказался положительный тест на коронавирус.

Это должна была быть очередная зарубежная поездка нового главы польского правительства – ранее Дональд Туск находился в Брюсселе, где принимал участие в саммите Европейского совета.

Как известно, 13 декабря правительство Дональда Туска приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу. Почти сразу после того Туск вылетел в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Почти сразу после того Туск вылетел в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Накануне саммита ЕС у Туска состоялся первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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