Віцепрем’єру Грузії довелось виправдовуватися за присутність на одному заході з Путіним у Китаї

Віцепрем’єру та міністру економіки Грузії Левану Давіташвілі довелося пояснювати свою присутність на відкритті форуму "Один пояс – один шлях" у Пекіні, де був присутній також президент Росії Владімір Путін.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Поїздка Давіташвілі до Пекіна відбулася ще у жовтні та викликала критику громадськості та опозиції через те, що на заході виступав Путін. Давіташвілі тоді заявив, що не міг пропустити подію на тлі оголошення стратегічного партнерства між Росією і Китаєм. Критики наполягали, що грузинська делегація в такому разі мала вийти з зали на знак протесту під час виступу російського президента.

На запит опозиційної парламентської групи "Єврооптимісти" Давіташвілі викликали на засідання з галузевої економічної політики.

Давіташвілі у виступі заявив, що уряд Грузії не піде на жодні компроміси з Росією проти національних інтересів Грузії, та звинуватив опозицію у спекуляціях.

"За останні десять років влада Грузії нічим не поступилася Росії. Якщо ми хочемо щось називати своїми іменами і чітко говорити про окупацію, я скажу, що так, Росія – окупант, Росія – ворог, Росія – винна, і ми, виходячи з інтересів Грузії, не підемо на жодні компроміси з РФ ціною інтересів Грузії. Навпаки, у нас існує діалог для того, щоб максимально слугувати інтересам Грузії", – прокоментував міністр.

Нагадаємо, у липні 2023 року Китай і Грузія підвищили рівень своїх двосторонніх відносин до стратегічного партнерства. Грузинська опозиція розкритикувала цю угоду, а главі МЗС Ілії Дарчіашвілі довелось виправдовуватись, що поглиблення відносин з Китаєм не перешкоджає європейській інтеграції країни.

Натомість Італія у грудні офіційно повідомила Китай, що виходить із його торговельної Ініціативи "Один пояс, один шлях" (Belt-Road Initiative).