Італія офіційно сповістила Китай про вихід із його торговельної ініціативи

Італія офіційно повідомила Китай, що виходить із його торговельної Ініціативи "Пояс-Шлях" (Belt-Road Initiative), вирішивши не продовжувати дію партнерської угоди, яка завершиться в березні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В уряді Італії підкреслюють, що рішення не продовжувати угоду з Китаєм про участь в Ініціативі "Пояс-Шлях" не означає розриву співпраці.

"Ми маємо всі наміри підтримувати чудові відносини з Китаєм, навіть якщо ми більше не є частиною Ініціативи "Пояс-Шлях". Інші країни G7 мають більш тісні відносини з Китаєм, ніж ми, незважаючи на те, що вони ніколи не були (її) членами", – сказав Reuters cпіврозмовник в уряді.

У 2022 році, згідно з італійськими даними, експорт Італії до КНР становив 16,4 мільярда євро у порівнянні з 13 мільярдами євро у 2019-му. Але китайський експорт до Італії за цей же період зріс із 31,7 до 57,5 мільярда євро.

Основні торговельні партнери Італії в єврозоні – Франція та Німеччина – минулого року експортували до Китаю значно більше, хоча вони не є членами Ініціативи "Пояс-Шлях".

У 2019 році Італія стала першою і поки єдиною провідною країною Заходу, яка приєдналася до торговельно-інвестиційної програми КНР. Тодішній прем’єр країни Джузеппе Конте сподівався отримати преференції в торгівлі з Пекіном.

Після приходу у 2022 році до влади чинна голова уряду Італії Джорджія Мелоні заявляла про наміри вийти з Ініціативи "Пояс-Шлях", оскільки вона не принесла її країні очікуваних торговельних вигод.

Нагадаємо, що у четвер, 7 грудня, у Пекіні відбудеться саміт ЄС-Китай. Це буде перший очний саміт між брюссельськими лідерами та президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цянем з 2019 року.