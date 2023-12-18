Вице-премьеру Грузии пришлось оправдываться за присутствие на одном мероприятии с Путиным в Китае

Вице-премьеру и министру экономики Грузии Левану Давиташвили пришлось объяснять свое присутствие на открытии форума "Один пояс – один путь" в Пекине, где также находился президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Поездка Давиташвили в Пекин состоялась еще в октябре и вызвала критику общественности и оппозиции из-за того, что на мероприятии выступал Путин. Давиташвили тогда заявил, что не мог пропустить событие на фоне объявления стратегического партнерства между Россией и Китаем. Критики настаивали, что грузинская делегация в таком случае должна была выйти из зала в знак протеста во время выступления российского президента.

По запросу оппозиционной парламентской группы "Еврооптимисты" Давиташвили вызвали на заседание по отраслевой экономической политике.

Давиташвили в выступлении заявил, что правительство Грузии не пойдет ни на какие компромиссы с Россией против национальных интересов Грузии, и обвинил оппозицию в спекуляциях.

"За последние десять лет власти Грузии ничем не уступили России. Если мы хотим что-то называть своими именами и четко говорить об оккупации, я скажу, что да, Россия – оккупант, Россия – враг, Россия – виновата, и мы, исходя из интересов Грузии, не пойдем ни на какие компромиссы с РФ ценой интересов Грузии. Наоборот, у нас существует диалог для того, чтобы максимально служить интересам Грузии", – прокомментировал министр.

Напомним, в июле 2023 года Китай и Грузия повысили уровень своих двусторонних отношений до стратегического партнерства. Грузинская оппозиция раскритиковала это соглашение, а главе МИД Илии Дарчиашвили пришлось оправдываться, что углубление отношений с Китаем не препятствует европейской интеграции страны.

Италия в декабре официально сообщила Китаю, что выходит из его торговой инициативы "Один пояс, один путь" (Belt-Road Initiative).