Молдова денонсує ще дві угоди в рамках СНД

Парламент Молдови денонсує ще два договори, укладені у межах СНД.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Парламентська комісія з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції схвалила два консультативних висновки щодо цього, повідомила 18 грудня пресслужба законодавчого органу.

У парламенті наголосили, що у 2023 році молдовські депутати денонсували 22 угоди в межах СНД.

Цього разу йдеться про угоду про групи військових спостерігачів і колективні сили підтримання миру в СНД, яку підписали в Києві 20 березня 2020 року, і про протокол про тимчасовий порядок формування та залучення груп військових спостерігачів і колективних сил підтримання миру в зонах конфліктів між державами і в державах-учасницях СНД, підписаний 4 серпня 1992 року.

Денонсувати документи запропонувало Міністерство оборони, зазначивши, що положення цих угод неактуальні, оскільки Молдова не бере участі у воєнно-політичних питаннях в рамках СНД.

Другу угоду запропонувала денонсувати Служба інформації та безпеки (СІБ). Йдеться про договір про співпрацю учасників СНД у сфері технічної та матеріальної допомоги компетентним органам у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими формами екстремізму.

У СІБ підкреслили, що останніми роками не користуються положеннями цього акта.

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада в Кишиневі заявила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Уряд Молдови також вирішив виключити СНД зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески.