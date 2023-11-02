Молдова більше не буде платити членські внески в СНД

Уряд Молдови виключить Співдружність незалежних держав (СНД) зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески.

Про це повідомила молдовська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Згідно з проєктом рішення за підписом міністра фінансів Петру Ротару, сума, яку Молдова виділить на оплату членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році, скорочується на 16 млн леїв – з 66,5 млн до 50,5 млн леїв.

Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД та у семи організаціях співдружності.

За останні 4 роки з державного бюджету країни в рамках СНД було перераховано членських внесків на майже 35 мільйонів леїв.

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада в Кишиневі заявила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

У липні парламент проголосував за вихід Молдови із Міжпарламентської асамблеї СНД.



