Молдова денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ

Парламент Молдовы денонсирует еще два договора, заключенные в рамках СНГ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Парламентская комиссия по вопросам внешней политики и европейской интеграции одобрила два консультативных заключения по этому поводу, сообщила 18 декабря пресс-служба законодательного органа.

В парламенте отметили, что в 2023 году молдовские депутаты денонсировали 22 соглашения в рамках СНГ.

На этот раз речь идет о соглашении о группах военных наблюдателей и коллективных силах поддержания мира в СНГ, которое было подписано в Киеве 20 марта 1992 года, и о протоколе о временном порядке формирования и привлечения групп военных наблюдателей и коллективных сил поддержания мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ, подписанном 4 августа 1992 года.

Денонсировать документы предложило Министерство обороны, отметив, что положения этих соглашений неактуальны, поскольку Молдова не участвует в военно-политических вопросах в рамках СНГ.

Второе соглашение предложила денонсировать Служба информации и безопасности (СИБ). Речь идет о договоре о сотрудничестве участников СНГ в сфере технической и материальной помощи компетентным органам в борьбе с терроризмом и другими насильственными формами экстремизма.

В СИБ подчеркнули, что в последние годы не пользуются положениями этого акта.

На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину власти в Кишиневе заявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Правительство Молдовы также решило исключить СНГ из списка организаций, которым страна платит ежегодные членские взносы.