Молдова денонсує ще чотири угоди в рамках СНД

Республіка Молдова денонсує ще чотири угоди, укладених в межах Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Moldpress.

Проєкти законів були розглянуті у середу, 20 парламентською комісією із зовнішньої політики та європейської інтеграції.

Зокрема, пропонується денонсувати угоду про координацію відносин між державами СНД у галузі електроенергетики, угоду про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем країн-учасниць СНД та угоду про транзит енергії та електричну систему країн-учасниць СНД.

На думку Міненерго Молдови, положення угоди про координацію відносин між державами-членами СНД у сфері електроенергетики неактуальні та незастосовні до країни.

Угоду про забезпечення паралельної роботи енергосистем країн-учасниць СНД пропонують денонсувати, оскільки положення документа більше не можуть застосовуватися з технічної точки зору.

Денонсація угоди про транзит енергії та електроенергетичних систем країн-учасниць СНД підтверджує намір Молдови поглиблювати відносини співробітництва та інтеграцію в європейські енергетичні ринки.

Нагадаємо, Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у межах Співдружності незалежних держав.

Зокрема, 18 серпня Молдова почала денонсацію угоди від 1992 року щодо забезпечення прикордонних військ країн-учасниць СНД зброєю, військовою технікою та іншими матеріальними ресурсами.