Під санкції ЄС потрапили син Медведєва, пропагандисти РФ, підприємства ОПК і військові

В Офіційному журналі ЄС у понеділок, 18 грудня, опублікували перелік фізичних та юридичних осіб, на які поширились санкції в межах ухваленого 12-го пакета.

Із переліком ознайомилась "Європейська правда".

У документі згадуються російські пропагандисти й колаборанти, які працюють на окупованих Росією територіях Криму, а також Запорізької й Херсонської областей, а також компанії, що забезпечують там зв’язок – і, відповідно, трансляцію пропаганди, – та їхні керівники.

Серед топ-посадовців під санкції ЄС потрапив син Дмитрія Медведєва Ілля, голова Генштабу Повітряно-космічних сил РФ Віктор Афзалов, голова Московської міської думи Алексєй Шапошніков і весь склад Центральної виборчої комісії РФ.

Також під санкції потрапили кілька членів Військово-промислової комісії РФ, російський фінансовий регулятор Росфінмоніторинг і його директор Юрій Чіханчін, а ще директори низки оборонних підприємств. Серед них і Борис Обносов, генеральний директор російської ракетобудівної компанії КТРВ, проти якого раніше санкції запровадила Чехія.

Частина санкційних рішень стосується низки підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема АО "Спецмаш", Пермського порохового заводу, Уралтрансмашу, ПАО "Туполев", Казанського вертолітного заводу, Тульського збройового заводу. Обмеження стосуються кількох російських військових і приватних військових компаній, причетних до агресії проти України, зокрема співзасновника ПВК Редут Анатолія Каразія.

Окремо згадані санкції ЄС проти спеціальної економічної зони РФ Алабуга й пов'язаних юросіб – там, як відомо, Росія прагне масштабувати виробництво іранських безпілотників "Шахед". Під обмеження потрапили також пропагандистські телеканали "Спас" і "Царьград".

Усього в додатковову санкційному переліку – понад 60 фізичних і понад 80 юридичних осіб.

Раніше повідомлялось, що Рада Європейського Союзу завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.