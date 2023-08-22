Чехія арештувала активи сім’ї головного ракетобудівника Росії

Управління фінансового аналізу Чехії заарештувало активи сім'ї керівника російської ракетобудівної компанії Бориса Обносова на чеській території, зокрема й ті, які належать його доньці та зятю – усі троє перебувають у санкційному списку країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Чеське телебачення.

Статки сім'ї Обносова в Чехії оцінюються в понад 100 мільйонів крон (4,15 мільйона євро). Найбільша частка записана на зятя Обносова – Ростислава Зорікова.

Фінансова поліція Чехії арештувала чотирнадцять квартир Зорікова в елітних районах Праги, а також активи компанії Зорікова з оренди нерухомості Riomax. До оголошення санкцій чоловік встиг передати частку в іншій чеській компанії, Altera, своєму батькові.

Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 і, за деякими даними, досі живе у Празі.

Минулого тижня уряд Чехії вніс Обносова, його доньку Ольгу та зятя Зорікова до санкційного списку. Борис Обносов є генеральним директором російської державної холдингової компанії КТРВ, яка виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам Росії. Його доньці належать 20% акцій КТРВ.

Відповідно до закону, запровадження національних санкцій можна оскаржити в суді. У першій інстанції справу розглядатиме Муніципальний суд Праги.

Загалом Чехія заморозила підсанкційних активів на суму понад 415 мільйонів євро.