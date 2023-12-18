Под санкции ЕС попали сын Медведева, пропагандисты РФ, предприятия ОПК и военные

В Официальном журнале ЕС в понедельник, 18 декабря, опубликовали перечень физических и юридических лиц, на которые распространились санкции в рамках принятого 12-го пакета.

С перечнем ознакомилась "Европейская правда".

В документе упоминаются российские пропагандисты и коллаборационисты, которые работают на оккупированных Россией территориях Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей, а также компании, обеспечивающие там связь – и, соответственно, трансляцию пропаганды, – и их руководители.

Среди топ-чиновников под санкции ЕС попал сын Дмитрия Медведева Илья, глава Генштаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и весь состав Центральной избирательной комиссии РФ.

Также под санкции попали несколько членов Военно-промышленной комиссии РФ, российский финансовый регулятор Росфинмониторинг и его директор Юрий Чиханчин, а еще директора ряда оборонных предприятий. Среди них и Борис Обносов, генеральный директор российской ракетостроительной компании КТРВ, против которого ранее санкции ввела Чехия.

Часть санкционных решений касается ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности АО "Спецмаш", Пермского порохового завода, Уралтрансмаша, ПАО "Туполев", Казанского вертолетного завода, Тульского оружейного завода. Ограничения касаются нескольких российских военных и частных военных компаний, причастных к агрессии против Украины, в частности соучредителя ЧВК Редут Анатолия Каразия.

Отдельно упомянуты санкции ЕС против специальной экономической зоны РФ Алабуга и связанных юрлиц – там, как известно, Россия стремится масштабировать производство иранских беспилотников "Шахед". Под ограничения попали также пропагандистские телеканалы "Спас" и "Царьград".

Всего в дополнительном санкционном перечне – более 60 физических и более 80 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России.