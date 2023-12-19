Топ-військовий Бельгії: Європа має бути готовою до нової агресії Росії

Начальник Генштабу армії Бельгії, адмірал Мішель Гофман вважає, що європейським державам потрібно серйозно сприймати російську загрозу і бути готовими до того, що Росія у майбутньому може напасти на інших своїх сусідів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю VRT, перебуваючи в поїздці до бельгійських сил у Румунії.

Адмірал зазначив, що зараз Росія ослаблена невдачею в Україні, але з часом ця ситуація зміниться, особливо якщо Москва у підсумку здобуде перемогу.

"Ми бачимо, що Росія переводить економіку на воєнні рейки. Думаю, нам є про що турбуватися. Риторика Кремля і президента Путіна завжди двозначна. Абсолютно не виключено, що згодом вони почнуть робити щось інше. Це може бути на півдні Молдови, це можуть бути держави Балтії", – зауважив Гофман.

"Росія з часом відновить воєнну машину та армію. Вони вже продемонстрували, що здатні напасти на сусіда. Ми повинні гарантувати, що маємо спроможності, щоб запобігти цьому, та що ми готові бити у відповідь, якщо це буде необхідно", – зазначив він.

Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО на початку грудня наголосив, що Росія попри війну в Україні відновлює свої бойові можливості і це підвищує загрозу для Балтійського регіону.

Глава МЗС Литви стурбований, що якщо у західних союзників не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, і почне готуватися до нової війни, жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.



