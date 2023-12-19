Топ-военный Бельгии: Европа должна быть готова к новой агрессии России

Начальник Генштаба армии Бельгии, адмирал Мишель Гофман считает, что европейским государствам нужно серьезно воспринимать российскую угрозу и быть готовыми к тому, что Россия в будущем может напасть на других своих соседей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью VRT, находясь в поездке к бельгийским силам в Румынии.

Адмирал отметил, что сейчас Россия ослаблена неудачей в Украине, но со временем эта ситуация изменится, особенно если Москва в итоге одержит победу.

"Мы видим, что Россия переводит экономику на военные рельсы. Думаю, нам есть о чем беспокоиться. Риторика Кремля и президента Путина всегда двусмысленна. Абсолютно не исключено, что со временем они начнут делать что-то другое. Это может быть на юге Молдовы, это могут быть государства Балтии", – отметил Гофман.

"Россия со временем восстановит военную машину и армию. Они уже продемонстрировали, что способны напасть на соседа. Мы должны гарантировать, что имеем способности, чтобы предотвратить это, и что мы готовы бить в ответ, если это будет необходимо", – отметил он.

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО в начале декабря отметил, что Россия, несмотря на войну в Украине, восстанавливает свои боевые возможности и это повышает угрозу для Балтийского региона.

Глава МИД Литвы обеспокоен, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, и начнет готовиться к новой войне, жертвой агрессии может стать любой из ее соседей.