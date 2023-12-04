Генерал НАТО: Росія почала відновлювати свої можливості, це загроза країнам Балтії 

Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт вважає, що Росія попри війну в Україні відновлює свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону.

Про це він розповів у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

"Наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря" – заявив фон Зандрарт.

У цьому зв’язку він визнав, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який каже, що Росія мобілізує свої ресурси проти НАТО, має рацію.

"Але ми повинні бути дуже обережними з висновками, які ми робимо з цього. Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими і ведуть у правильному напрямку", – зазначив генерал-лейтенант.

Він також підкреслив: важати, що від Росії можливо захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, неправильно.

"Об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби… все ще визначатимуть поле бою", – додав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Він також стурбований, що якщо у західних союзників не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, і почне готуватися до нової війни, жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.

Між тим, голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що Росія не готова до конвенційної війни проти країн Заходу, і їй знадобиться п'ять-сім років, щоб відновити свої можливості.