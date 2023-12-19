Суд дозволив вивішування хрестів на офіційних установах Баварії

Федеральний адміністративний суд Німеччини відхилив скаргу на указ влади землі Баварія про вивішування католицьких хрестів на будівлях земельних установ й дозволив їх залишити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У 2018 році прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер з Християнсько-соціального союзу (ХСС) розпорядився, щоб на всіх громадських будівлях на видному місці висів хрест "як виразник історичного та культурного характеру Баварії".

Баварська група, що виступає за відокремлення церкви від держави, чия німецька назва приблизно перекладається як "Асоціація вільнодумства Баварії", оскаржила указ у суді. Вона стверджувала, що цей крок зазіхає на свободу віросповідання людей.

Найвищий адміністративний суд Німеччини, однак, встановив, що постанова була "просто адміністративним розпорядженням, яке не має зовнішніх правових наслідків і тому не порушує жодних прав позивачів".

Суд погодився, що хоча хрести справді демонструють "центральний символ християнської віри", але не мають жодного юридичного впливу на релігійну свободу.

Голова Асоціації вільнодумства Баварії Ассунта Таммелео вже заявила, що не виключає звернення до Федерального конституційного суду – найвищої судової інстанції Німеччини, аби оскаржити рішення Баварії.

У Баварії, другій за чисельністю населення землі Німеччини, проживає найбільше католиків у країні. Згідно з даними останнього перепису німецького населення 2011 року, католиками себе називали 55% баварців.

Вимога про встановлення хреста у баварських офіційних органах свого часу викликала дискусії в Німеччині й критику з боку протестантських церков і навіть Католицької єпископської конференції Німеччини.