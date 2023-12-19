Суд разрешил вывешивание крестов на официальных учреждениях Баварии

Федеральный административный суд Германии отклонил жалобу на указ властей земли Бавария о вывешивании католических крестов на зданиях земельных учреждений и позволил их оставить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В 2018 году премьер-министр Баварии Маркус Зёдер из Христианско-социального союза (ХСС) распорядился, чтобы на всех общественных зданиях на видном месте висел крест "как выразитель исторического и культурного характера Баварии".

Баварская группа, выступающая за отделение церкви от государства, чье немецкое название примерно переводится как "Ассоциация вольнодумства Баварии", оспорила указ в суде. Она утверждала, что этот шаг посягает на свободу вероисповедания людей.

Высший административный суд Германии, однако, установил, что постановление было "просто административным распоряжением, которое не имеет внешних правовых последствий и поэтому не нарушает никаких прав истцов".

Суд согласился, что хотя кресты действительно демонстрируют "центральный символ христианской веры", но не имеют никакого юридического влияния на религиозную свободу.

Председатель Ассоциации свободомыслия Баварии Ассунта Таммелео уже заявила, что не исключает обращения в Федеральный конституционный суд – высшую судебную инстанцию Германии, чтобы обжаловать решение Баварии.

В Баварии, второй по численности населения земле Германии, проживает больше всего католиков в стране. Согласно данным последней переписи немецкого населения 2011 года, католиками себя называли 55% баварцев.

Требование об установлении креста в баварских официальных органах в свое время вызвало дискуссии в Германии и критику со стороны протестантских церквей и даже Католической епископской конференции Германии.