Уряд Баварії наказав встановити хрести на всі державні будівлі

На всіх адміністративних будівлях німецької землі Баварія з 1 червня будуть встановлені християнські хрести.

Про це заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер на засіданні Кабінету міністрів у Мюнхені, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Хрест є фундаментальним символом нашої баварської ідентичності і християнських цінностей. Він підкреслює культурний характер країни, елементарні цінності, такі як благодійність, людську гідність і терпимість", - сказав він.

За його словами, таке рішення не є порушенням конституції та релігійного нейтралітету. Після засідання Маркус Седер повісив хрест у вхідній зоні до Баварської державної канцелярії. Хрести є обов'язковими у державних школах і залах судових засідань.

Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten. Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in jeder staatlichen Behörde ab dem 1. Juni ein Kreuz hängen soll. Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt. pic.twitter.com/o99M0dV4Uy — Markus Söder (@Markus_Soeder) 24 квітня 2018 р.

Критики Християнсько-демократичного союзу, членом якого є Седер, кажуть, що такими рішеннями він намагається завоювати симпатії електорату перед виборами в жовтні.