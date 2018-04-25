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Уряд Баварії наказав встановити хрести на всі державні будівлі

Середа, 25 квітня 2018, 15:04

На всіх адміністративних будівлях німецької землі Баварія з 1 червня будуть встановлені християнські хрести.

Про це заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер на засіданні Кабінету міністрів у Мюнхені, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Хрест є фундаментальним символом нашої баварської ідентичності і християнських цінностей. Він підкреслює культурний характер країни, елементарні цінності, такі як благодійність, людську гідність і терпимість", - сказав він. 

За його словами, таке рішення не є порушенням конституції та релігійного нейтралітету. Після засідання Маркус Седер повісив хрест у вхідній зоні до Баварської державної канцелярії. Хрести є обов'язковими у державних школах і залах судових засідань.

Критики Християнсько-демократичного союзу, членом якого є Седер, кажуть, що такими рішеннями він намагається завоювати симпатії електорату перед виборами в жовтні.

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Німеччина
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