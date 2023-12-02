У секторі Гази загинув заручник з громадянством Румунії

Румунія отримала інформацію від ізраїльської сторони про загибель одного із заручників з подвійним громадянством Ізраїлю та Румунії, яких бойовики ХАМАС утримували в секторі Гази.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

"Влада Ізраїлю поінформувала про смерть особи з подвійним громадянством, Ізраїлю та Румунії, яку тримали в заручниках у секторі Гази", – повідомили в МЗС Румунії та висловили співчуття родині.

На цей час Румунії відомо про трьох громадян Румунії, які залишаються заручниками у секторі Гази.

Нагадаємо, під час тимчасового припинення вогню між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем вдалося звільнити кілька груп заручників, серед них були у тому числі громадяни Німеччини та Франції.

1 грудня бойові дії відновилися, у багатьох столицях закликають продовжити перемир’я.