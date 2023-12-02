В секторе Газа погиб заложник с гражданством Румынии

Румыния получила информацию от израильской стороны о гибели одного из заложников с двойным гражданством Израиля и Румынии, которых боевики ХАМАС удерживали в секторе Газа.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

"Власти Израиля проинформировали о смерти лица с двойным гражданством, Израиля и Румынии, которую держали в заложниках в секторе Газа", – сообщили в МИД Румынии и выразили соболезнования семье.

В настоящее время Румынии известно о трех гражданах Румынии, которые остаются заложниками в секторе Газа.

Напомним, во время временного прекращения огня между боевиками ХАМАС и Израилем удалось освободить несколько групп заложников, среди них были в том числе граждане Германии и Франции.

1 декабря боевые действия возобновились, во многих столицах призывают продолжить перемирие.