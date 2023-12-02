Польща замовила ще понад 150 корейських гаубиць, які мають поставити їй у 2025-2027 роках.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Про новий контракт оголосив міністр оборони Маріуш Блащак, зазначивши, що Польщі за оцінками потрібно мати понад тисячу 155-мм гармат.

"Сьогодні було укладено ще один контракт на закупівлю шести самохідних гаубиць K9A1 та 146 гаубиць K9PL", – повідомив Блащак.

Угода на 2,6 млрд доларів передбачає також передачу технології польському оборонпрому, щоб придбану зброю могли обслуговувати у Польщі.

Крім безпосередньо гармат, закуповують також тисячі снарядів до них та запчастини.

Нагадаємо, у червні до Польщі прибули перші 14 танків Abrams з тих, які очікують від США. У вересні провели перші стрільби з ними.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до кінця року країна отримає ще 28 танків, а в 2024 році – ще 42.