Польша заказала еще более 150 корейских гаубиц, которые должны поставить ей в 2025-2027 годах.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

О новом контракте объявил министр обороны Мариуш Блащак, отметив, что Польше по оценкам нужно иметь более тысячи 155-мм пушек.

"Сегодня был заключен еще один контракт на закупку шести самоходных гаубиц K9A1 и 146 гаубиц K9PL", – сообщил Блащак.

Соглашение на 2,6 млрд долларов предусматривает также передачу технологии польскому оборонпрому, чтобы приобретенное оружие могли обслуживать в Польше.

Кроме непосредственно пушек, закупают также тысячи снарядов к ним и запчасти.

Напомним, в июне в Польшу прибыли первые 14 танков Abrams из тех, которые ожидают от США. В сентябре провели первые стрельбы с ними.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что до конца года страна получит еще 28 танков, а в 2024 году – еще 42.