Почти тысяча грузовиков стоит в очереди на словацкой границе

По состоянию на утро субботы на словацкой границе в очереди на въезд в Украину стоят 955 грузовиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом Укринформу заявила пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

Она сообщила, что в пункте пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое" ожидают на выезд из Украины 32 автомобиля, на въезд – 955.

По словам Сенгетовской, еще 1100 автомобилей находятся в очереди на въезд в Украину из Венгрии в пункте пропуска "Чоп (Тиса) – Захонь".

Она добавила, что на пропускную способность пункта пропуска "Дьяково – Халмеу" практически не повлияла забастовка перевозчиков Словакии, где в очереди на въезд в Украину стоят 150 грузовых автомобилей, на выезд – 30.

Напомним, что словацкие перевозчики 1 декабря после обеда начали анонсированную блокаду движения грузовиков на КПП возле Ужгорода.

Ранее ассоциация словацких перевозчиков анонсировала блокаду КПП на неопределенный срок, начиная с 1 декабря – с такими же требованиями, как у польских блокировщиков границы.

В то же время, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.