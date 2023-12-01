Словацькі перевізники почали блокаду на кордоні України

Словацькі перевізники 1 грудня по обіді почали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

"За інформацією від словацьких прикордонників, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород". Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини", – повідомили у ДПСУ.

Блокувальники пообіцяли не блокувати перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів.

Інші вантажі збираються пропускати по чотири вантажівки за годину.

На в’їзд у Словаччину рух обіцяють не блокувати. Також протестувальники обіцяють не обмежуватимети рух легкового автотранспорту та автобусів.

Раніше асоціація словацьких перевізників анонсувала блокаду КПП на невизначений термін, починаючи з 1 грудня – з такими ж вимогами, як у польських блокувальників кордону.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.