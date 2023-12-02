Литва представила обновленную концепцию коалиции по разминированию Украины

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас представил обновленную концепцию коалиции по разминированию заместителю министра обороны Украины Юрию Джигиру во время визита последнего в Вильнюс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что концепция включает в себя как элементы гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

Анушаускас заявил, что для Литвы реализация этого вопроса является основным приоритетом в оказании помощи Украине на 2024-2026 годы. К противоминной коалиции, которую возглавляет Вильнбс, сейчас намерены присоединиться 22 страны.

По словам Джигира, мины и неразорвавшиеся снаряды, которыми РФ засеяла земли Украины, – это не только препятствие контрнаступления, но и выстрел в будущие поколения, потому что заминированные страны продолжают страдать от мин и неразорвавшихся снарядов десятилетиями после окончания войн.

"Литва сегодня возглавляет очень тяжелое направление борьбы с этим коварным оружием. В частности, расширение работы коалиции на зоны боевых действий подтверждает готовность быстро учитывать острые проблемы и находить пути их решения", – резюмировал он.

Ранее Литва на "Рамштайн" объявила о новой концепции коалиции по разминированию.

В июле этого года на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

Кроме того, Литва стала одной из участниц Североевропейско-Литовской инициативы по подготовке саперов (NLETI), которая предусматривает четыре тренинга в течение 2023 года с целью подготовки и обучения украинских саперов.