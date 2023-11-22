Литва на "Рамштайні" розповіла про прогрес коаліції з розмінування України

Литва в середу взяла участь у сімнадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбувалось онлайн, і розповіла про прогрес у створенні ініційованої нею коаліції з розмінування.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістило литовське Міністерство національної оборони.

Литва на "Рамштайні" оголосила про нову концепцію коаліції з розмінування. Вона передбачає, що Литва намагатиметься допомогти Україні "як у бойовому, так і в гуманітарному розмінуванні", уточнило Міноборони країни.

Вільнюс розраховує представити остаточні деталі концепції в грудні. Наразі готовність узяти участь у коаліції з розмінування висловила 21 країна.

Також, згідно з повідомленням, понад 50 учасників "Рамштайну" обговорили інші коаліції, що перебувають на стадії розробки, хід бойових дій в Україні та нагальні потреби української армії в озброєнні.

Литва також оголосила, що загальна сума її військової підтримки Києву становить близько пів мільярда євро, і до кінця 2023 року вона скерує військової допомоги на ще 40 мільйонів євро.

У липні цього року на засіданні Контактної групи з питань оборони України голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас уперше оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Крім того, Литва стала однією з учасниць Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI), яка передбачає чотири тренінги протягом 2023 року з метою підготовки й навчання українських саперів.