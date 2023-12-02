На Сицилії сталося нове виверження вулкана Етна

На острові Сицилія в Італії у п'ятницю сталося нове виверження вулкана Етна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

З південно-східного кратера сицилійського вулкана, найвищого і найактивнішого в Європі, вивергся фонтан лави та високий шлейф диму.

При цьому Національний інститут геофізики і вулканології (INGV) назвав вулканічну активність Етни "нормальною".

Зазначають, що виверження не вплинуло на роботу аеропорту міста Катанья, що розташований неподалік.

Раніше метеорологічне управління Ісландії зменшило рівень загрози для міста Гріндавік на півострові Рейк’янес, де раніше зросла сейсмічна активність і прогнозується виверження вулкана.

Гріндавік – місто із населенням у 3400 людей, розташоване на півострові Рейк'янес, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка. Ісландська влада раніше почала будувати захисні мури для Гріндавіка, якому загрожує очікуване виверження вулкана.

Вулканічна система на півострові Рейк'янес вивергалася тричі з 2021 року, до цього ж вона перебувала в стані спокою протягом 800 років. Попередні виверження відбувалися у долинах далеко від людських поселень, не завдаючи шкоди.