В Ісландії зменшили рівень загрози для міста, біля якого очікують виверження вулкана

Метеорологічне управління Ісландії в четвер зменшило рівень загрози для міста Гріндавік на півострові Рейк’янес, де в останні тижні зросла сейсмічна активність і прогнозується виверження вулкана.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ісландський мовник RÚV.

Нова оцінка ситуації метеорологічного управління Ісландії показує, що ймовірність раптового виверження вулкана в межах міста Гріндавік зменшується з кожним днем. Наразі ризик оцінюється як невеликий.

Місцева влада після консультацій вирішила знизити рівень небезпеки в місті з "надзвичайного" до "небезпечного".

Рішення означає, що мешканці Гріндавіка отримають більше часу, аби повернутись до міста після евакуації, щоб вивозити речі. Якщо раніше вони мали на це п'ять хвилин на добу, з четверга місто буде відкрите для з 9:00 до 16:00, доки ситуація не погіршиться.

Гріндавік – місто із населенням у 3400 людей, розташоване на півострові Рейк'янес, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка. Ісландська влада раніше почала будувати захисні мури для Гріндавіка, якому загрожує очікуване виверження вулкана.

Вулканічна система на півострові Рейк'янес вивергалася тричі з 2021 року, до цього ж вона перебувала в стані спокою протягом 800 років. Попередні виверження відбувалися у долинах далеко від людських поселень, не завдаючи шкоди.

Розташована в Північній Атлантиці, Ісландія лежить на Серединно-Атлантичному хребті – тріщині в океанському дні, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити. Вулканологи вважають, що новий цикл підвищеної активності може тривати кілька десятиліть або століть.