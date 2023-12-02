На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

На острове Сицилия в Италии в пятницу произошло новое извержение вулкана Этна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

С юго-восточного кратера сицилийского вулкана, самого высокого и активного в Европе, извергся фонтан лавы и высокий шлейф дыма.

При этом Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) назвал вулканическую активность Этны "нормальной".

Отмечается, что извержение не повлияло на работу аэропорта города Катанья, расположенного неподалеку.

Ранее метеорологическое управление Исландии уменьшило уровень угрозы для города Гриндавик на полуострове Рейкьянес, где ранее возросла сейсмическая активность и прогнозируется извержение вулкана.

Гриндавик – город с населением в 3400 человек, расположенный на полуострове Рейкьяннес, примерно в 50 километрах к юго-западу от Рейкьявика. Исландские власти ранее начали строить защитные стены для Гриндавика, которому угрожает ожидаемое извержение вулкана.

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес извергалась трижды с 2021 года, до этого же она находилась в состоянии покоя в течение 800 лет. Предыдущие извержения происходили в долинах вдали от человеческих поселений, не причиняя вреда.