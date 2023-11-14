Ісландське місто, якому загрожує вулкан, спробують захистити мурами

Ісландська влада на випередження починає будувати захисні мури для міста Гріндавік, якому загрожує очікуване виверження вулкана.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Незадовго до півночі Альтинг, парламент Ісландії, підтримав урядовий законопроєкт щодо захисту критичної інфраструктури на півострові Рейк’янес, де очікують виверження. Це дає формальний дозвіл на початок будівництва захисних споруд.

Міністерка юстиції Гудрун Фастейнсдоттір подякувала за швидку реакцію та зазначила, що дасть розпорядження поліції у вівторок починати будівництво муру довкола станції у Свартсенгі, яка забезпечує частину району електроенергією і водою.

Фактично роботи вже тривають – з понеділка вантажівки возять на місце необхідні матеріали.

Протягом останньої доби підземні поштовхи на півострові стали слабшими, але лише за ніч їх було майже 500. Епіцентром більшості поштовхів стала зона тунелю магми під Гріндавіком. Магнітуда найсильнішого поштовху складала 3,8.

Розлом після серії землетрусів біля Гріндавіка, кадр з репортажу RUV 13 листопада

У понеділок у Гріндавік дозволили ненадовго повернутися евакуйованим місцевим мешканцям, яких відселили у п'ятницю і суботу, щоб забрати з дому додаткові речі.

Спеціальна робоча група у складі представників уряду та місцевої влади шукає варіанти тривалого розселення майже 4 тисяч евакуйованих містян. Домівки багатьох людей сильно пошкоджені землетрусами.

Раніше з міркувань безпеки для відвідувачів закрили відому Блакитну лагуну, що розташована у зоні можливого виверження.

За прогнозами фахівців, виверження можливе найближчими днями. Ймовірним сценарієм називають відкриття тріщини в землі біля Гріндавіка у якійсь із зон розлому довжиною близько 15 кілометрів. Проте не виключають і виверження з дна океану, що може спричинити велику хмару попелу.