США запровадили санкції проти мережі, причетної до виробництва іранських дронів

Сполучені Штати запровадили новий раунд санкцій проти 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб в різних країнах за їхню причетність до закупівлі матеріалів для виробництва безпілотників в Ірані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство фінансів США.

Санкції спрямовані на мережу, що охоплює Іран, Малайзію, Гонконг та Індонезію. За даними відомства, мережа сприяла закупівлі компонентів на сотні тисяч доларів для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та її програми безпілотних літальних апаратів.

США заявили, що ці фізичні та юридичні особи брали участь у закупівлі чутливих товарів, в тому числі електронних компонентів американського походження, для виробництва дронів.

"Незаконне виробництво та розповсюдження Іраном своїх смертоносних дронів серед терористичних маріонеток на Близькому Сході та в Росію продовжує загострювати напруженість та затягувати конфлікти, підриваючи стабільність", – йдеться у заяві заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки США Брайана Нельсона.

Вашингтон давно звинувачує Тегеран у постачанні такої зброї РФ для її використання в Україні. Іран заперечує надання Росії безпілотників.

Минулого тижня Велика Британія запровадила новий режим санкцій проти Ірану, зокрема за виробництво дронів.

Нагадаємо, Рада ЄС раніше оголосила про санкції проти шести фізичних та п’яти юридичних осіб у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України.

Ці санкції ЄС стали першими, запровадженими в межах нового регламенту, спрямованого на протидію військовій підтримці Росії з боку Ірану. Його ухвалили в липні цього року.

Регламент передбачає заборону на експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовують у виробництві БПЛА, а також обмеження на поїздки та заморожування активів осіб, відповідальних за іранську програму БПЛА.