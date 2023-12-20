США ввели санкции против сети, причастной к производству иранских дронов

Соединенные Штаты ввели новый раунд санкций против 10 юридических и четырех физических лиц в разных странах за их причастность к закупке материалов для производства беспилотников в Иране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство финансов США.

Санкции направлены на сеть, охватывающую Иран, Малайзию, Гонконг и Индонезию. По данным ведомства, сеть способствовала закупке компонентов на сотни тысяч долларов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ее программы беспилотных летательных аппаратов.

США заявили, что эти физические и юридические лица участвовали в закупке чувствительных товаров, в том числе электронных компонентов американского происхождения, для производства дронов.

"Незаконное производство и распространение Ираном своих смертоносных дронов среди террористических марионеток на Ближнем Востоке и в Россию продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность", – говорится в заявлении заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайана Нельсона.

Вашингтон давно обвиняет Тегеран в поставках такого оружия РФ для его использования в Украине. Иран отрицает предоставление России беспилотников.

На прошлой неделе Великобритания ввела новый режим санкций против Ирана, в частности за производство дронов.

Напомним, Совет ЕС ранее объявил о санкциях против шести физических и пяти юридических лиц в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

Эти санкции ЕС стали первыми, введенными в рамках нового регламента, направленного на противодействие военной поддержки России со стороны Ирана. Он был принят в июле этого года.

Регламент предусматривает запрет на экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов, используемых в производстве БПЛА, а также ограничения на поездки и замораживание активов лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА.